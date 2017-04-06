В КЦ «Доброволец» отметили День птиц

4 апреля в Культурном центре «Доброволец» прошла экологическая интерактивная программа «Увидел скворца – весна у крыльца», приуроченная к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля.

Сотрудники «Мосприроды» рассказали ребятам об истории праздника птиц, о «птичьих» днях народного календаря, обрядах и приметах, связанных с птицами, а также провели викторину, в ходе которой дети узнавали птиц по фотографиям, голосам и оперению.

Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению бумажных птиц и изготовлению открытки с изображением птиц из картона и подручных средств.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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