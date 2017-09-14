В клубе «Силуэт» открываются две новые бесплатные студии

В клубе «Силуэт» (корпус 1432) Культурного центра Зеленоград открывается два новых направления: мастерская художественного текстиля «Стильная штучка» для детей и подростков и «Танцы для элегантного возраста» для людей старшего поколения.

В творческой студии «Стильная штучка» можно познакомиться с шитьем и художественной работой по ткани. В программе: лоскутное шитье, аппликация, коллаж, текстильная мозаика. Среди известных видов рукоделия особое место занимает шитье из лоскута – так называемые «Стильные штучки»: текстильные игрушки, народные игрушки, куклы, предметы домашнего интерьера, украшения и многое другое.

Данный вид рукоделия крайне полезен — развивает образное мышление, внимание, фантазию и творческие способности, вырабатывает эстетический и художественный вкус, воспитывает трудолюбие, аккуратность, усидчивость и терпение.

Занятия будет вести Елена Арсеньева, руководитель студии керамики для детей «Горшеня» и студии лепки «Пластилиновая ворона», которая работает в клубе «Силуэт» на протяжении 18 лет.

Занятия проводятся по вторникам и пятницам с 15:00 до 17:15.

В студии «Танцы для элегантного возраста» ждут всех, кому исполнилось 55 лет. На занятиях танцоры осваивают эстрадный танец, хореографию, пластику, дыхательную гимнастику, комбинацию размеренных танцевальных па под ритмичную музыку. Программа адаптирована с учетом особенностей людей старшего поколения и проводится под руководством опытного и профессионального педагога.

Выполняя танцевальные движения, пожилые люди поднимают и свою физическую активность. Променады, «восьмерки», «лодочки» оказывают благотворный терапевтический эффект, существенно улучшая походку, координацию, кровообращение, работу мышц и нервной системы.

Занятия будет вести балетмейстер, руководитель хореографических коллективов «Бусики» и «Юнион» Мария Фонарёва. «Приходите в студию — и танцы подарят вам новое ощущение жизни, неповторимые впечатления, обязательно займут важное место среди других занятий, наполнят будни радостью и счастьем», — приглашает педагог.

Занятия проводятся по средам и пятницам с 13:00 до 14:30.

zelenogradnews.ru

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