В КЦ «Зеленоград» пройдут игры по робофутболу

17 сентября в Культурном центре «Зеленоград» пройдут товарищеские игры по робофутболу для школьников в возрасте от 7 до 17 лет, в которых могут принимать участие автономные роботы на базе конструкторов LegoMindstorm размером не более 25 см по длине, ширине и высоте и весом 1 килограмм.

Команды роботов из двух машин будут участвовать в матчах на выбывание и финальном матче за звание чемпиона.

В матче побеждает команда, сумевшая забить больше мячей в ворота соперника за отведенное время. Основное время каждого матча 20 минут: 2 тайма по 10 минут.

Для участия в товарищеских играх по робофутболу необходимо до 16 сентября зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив».

Футбольный чемпионат пройдет в помещении №241. Начало в 15:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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