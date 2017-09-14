Задержан пенсионер, подозреваемый в мошенничестве

Сотрудники полиции задержали 64-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе УВД Зеленограда, в полицию обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный, введя его в заблуждение, похитил у него денежные средства.

Было установлено, что на одной из улиц Зеленограда пенсионер подбросил пачку денежных купюр, а когда прохожий нашел ее, подозреваемый подошел к нему и поинтересовался, не находил ли он деньги и, несмотря на то, что купюры были возвращены, попросил его показать содержимое кошелька, чтобы удостовериться, что возвращены все деньги.

Когда кошелек оказался в руках злоумышленника, он подменил лежащие в нем деньги на билеты «Банка приколок», после чего вернул кошелек и уехал на машине.

В результате мошеннических действий из кошелька пропало более 130 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Там же были обнаружены похищенные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемого, позвонить по телефонам 8 (499) 710-01-22 или 102.

zelenogradnews.ru

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