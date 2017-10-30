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В Зеленограде поздравили бабушек и дедушек

В преддверии Дня бабушек и дедушек 26 октября Культурный центр «Доброволец» подготовил культурно-развлекательную программу для людей старшего поколения.

Открыла праздничную программу танцевальная студия современного танца. Также на сцене выступили воспитанники вокальной студии, которые представили зрителям мюзикл «Кошкин дом».

В завершение вечера все гости старшего поколения получили цветы, которые сделали своими руками воспитанники студии «Авторские чудеса».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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