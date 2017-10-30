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Пешеходом быть – наука!

Инспекторы группы по пропаганде ГИБДД Зеленограда 26 и 27 октября, в преддверии осенних каникул, встретились с учащимися школы №2045 (корпуса 2311 и 2312) и провели профилактическую беседу по безопасному поведению на дорогах и улицах города. Всего в мероприятии приняли участие более 600 ребят.

Вместе с дорожными полицейскими школьники еще раз вспомнили основные правила для пешеходов и рассмотрели различные дорожные ситуации, в которые может попасть пешеход.

zelenogradnews.ru


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