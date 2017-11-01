В Научном центре прошли пожарно-тактические учения

В рамках проведения месячника по Гражданской обороне 25 октября на территории научно-исследовательского института физических проблем имени Ф. В. Лукина на Озёрной аллее прошли пожарно-тактические учения.

По замыслу учений на четвертом техническом этаже произошло короткое замыкание с последующим горением технологического оборудования. Сообщение о пожаре поступило через 1 минуту после обнаружения. К моменту прибытия пожарных подразделений на этаже было сильное задымление и высокая температура, огонь распространялся по этажу. На пятом этаже люди просят о помощи.

В пожарно-тактических учениях приняли участие шесть пожарных расчётов пожарно-спасательных частей. Для координации действий задействованных сил была организована работа оперативной группы зеленоградского управления МЧС на подвижном пункте.

Во время пожарно-тактических учений были отработаны задачи по эвакуации людей из здания, эвакуации материально-технических ценностей, задачи по взаимодействию с администрацией предприятия и службами жизнеобеспечения.

«Пожарно-тактические занятия являются высшей формой тактической подготовки противопожарной службы и важнейшим средством достижения высокого уровня боевой готовности. На таких занятиях совершенствуется тактическое мышление, отрабатываются вопросы тыла и связи на пожаре, а также приемы и способы тушения пожаров, наиболее полно совершенствуется физическая подготовка и морально-волевые качества личного состава» – отметил начальник окружного управления МЧС Евгений Алаев.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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