День сосисок
- Среда, Ноябрь 1, 2017, 12:43
- Досуг
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12 ноября в ресторане-корчме «Диканька» (Савелкинский проезд, дом 12) состоится интерактивно-шуточная программа, приуроченная к 212-летию изобретения современной сосиски.
Гости смогут принять участие в разнообразных конкурсах и викторинах, в которых в качестве призов будут вручаться сосиски.
Кроме того, на мероприятии будет организован конкурс с призами на самую оригинальную сосиску, которую необходимо принести с собой.
Начало мероприятия в 12:00.
День сосисок отмечается 13 ноября. Именно 13 ноября 1805 года венский мясник Иоганн Георг Ланер придумал новый рецепт приготовления колбасок: он смешал говяжий и свиной фарши, чего никто не делал до него ранее.
Организаторами мероприятия выступают Культурный центр «Доброволец» и ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград.
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