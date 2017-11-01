12 ноября в ресторане-корчме «Диканька» (Савелкинский проезд, дом 12) состоится интерактивно-шуточная программа, приуроченная к 212-летию изобретения современной сосиски.

Гости смогут принять участие в разнообразных конкурсах и викторинах, в которых в качестве призов будут вручаться сосиски.

Кроме того, на мероприятии будет организован конкурс с призами на самую оригинальную сосиску, которую необходимо принести с собой.

Начало мероприятия в 12:00.

День сосисок отмечается 13 ноября. Именно 13 ноября 1805 года венский мясник Иоганн Георг Ланер придумал новый рецепт приготовления колбасок: он смешал говяжий и свиной фарши, чего никто не делал до него ранее.

Организаторами мероприятия выступают Культурный центр «Доброволец» и ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград.

zelenogradnews.ru

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