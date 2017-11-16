В Зеленограде отметили День рождения сосиски

12 ноября в ресторане «Корчма Диканька» Культурный центр «Доброволец» и ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград провели веселое шуточное мероприятие, посвященное 212–летию ароматной, дымящейся и необычайно вкусной сосиски.

Повара ресторана «Диканька» помогли вкусно приготовить это блюдо, а творческое объединение «Карамельки» сделали праздник разнообразным, проведя мастер–класс по изготовлению бус и организовав игры с надувными «сосисками».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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