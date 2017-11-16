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Розыск очевидцев ДТП напротив 23-го микрорайона

7 ноября около 17:25 автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 50-летнего зеленоградца, двигаясь по дублеру Кутузовского шоссе, напротив корпуса 2302 сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть.

В результате ДТП девушка-пешеход получила тяжелые травмы. Нарядом скорой помощи она была доставлена в реанимационное отделение городской больницы.

По данному факту проводится расследование, в связи с чем полиция Зеленограда убедительно просит всех свидетелей и водителей, располагающих записями с видеорегистраторов данного происшествия сообщить по телефонам 8 (925) 454-65-64 (с 09:00 до 18:00) или 8 (499) 720-88-53.

zelenogradnews.ru


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