В Музее Зеленограда открылась выставка «Храм Николая Чудотворца в Зеленограде», на которой представлены материалы археологии, архивные документы, фотографии и предметы церковной утвари из коллекции Музея Зеленограда, а также фотографии из личного архива Любови Яковлевны Григорьевой, продавца первой в Зеленограде иконной лавки.

Выставка будет работать до 31 декабря. Вход по билетам в музей.

Храм святителя Николая Мирликийского в Ржавках – старейшее здание на территории Зеленограда, памятник архитектуры, построенный в начале XIX века в стиле псевдоготики.

Николай Чудотворец, Николай Угодник или Николай Мирликийский – один из самых почитаемых в России святых. Не случайно храм построен вблизи Санкт-петербургского тракта. Святитель Николай Мирликийский известен как покровитель путешественников и детей.

Знаковые события XIX-XX веков отразились на истории храма. Отечественная война и отмена крепостного права, революция 1917 года и репрессии 1930-х годов, Великая Отечественная война и развал Советского Союза. Не все предметы-свидетели прошлого уцелели в годы лихолетья. Однако люди сохранили многое, что дает нам возможность узнать больше об истории храма и его прихода.

zelenogradnews.ru

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