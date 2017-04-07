В Зеленограде пройдет юбилейный концерт группы «Дюна»

В рамках юбилейного тура – 30 лет – 26 апреля в Культурном центре «Зеленоград» состоится концерт группы «Дюна», на котором прозвучат главные хиты коллектива.

Начало концерта в 20:00. Цена билетов от 1500 до 2500 рублей.

Группа «Дюна» была основана в 1987 году в подмосковном Долгопрудном. Успех к коллективу пришел с появлением их первого хита «Страна Лимония». Также действительно народными шлягерами стали такие песни, как «Дай-дай», «Фирма», «Привет с большого бодуна!», «Борька бабник», «Привет, малыш», «Коммунальная квартира».

Состав группы неоднократно менялся, но бессменным лидером коллектива остается Виктор Рыбин.

Сейчас коллектив работает над новым альбомом, некоторые композиции из которого музыканты представят зеленоградцам.

zelenogradnews.ru