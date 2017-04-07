Мастер-класс по декоративной керамике «Птичка-невеличка»

Руководитель детской студии керамики «Горшеня» Елена Арсеньева проведет 12 апреля в клубе «Силуэт» мастер-класс для детей по декоративной керамике «Птичка-невеличка», на котором ребята создадут маленькие керамические фигурки птичек.

Участники научатся технике ручной лепки: создадут форму и добавят декоративных деталей. Кроме того, дети распишут свое изделие ангобами – специальными керамическими красками.

Начало мастер-класса в 16:30. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

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