Мастер-класс по декоративной керамике «Птичка-невеличка»
- Пятница, Апрель 7, 2017, 14:20
- Досуг
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Руководитель детской студии керамики «Горшеня» Елена Арсеньева проведет 12 апреля в клубе «Силуэт» мастер-класс для детей по декоративной керамике «Птичка-невеличка», на котором ребята создадут маленькие керамические фигурки птичек.
Участники научатся технике ручной лепки: создадут форму и добавят декоративных деталей. Кроме того, дети распишут свое изделие ангобами – специальными керамическими красками.
Начало мастер-класса в 16:30. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.
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