В Зеленограде прошел семейный фестиваль «Здравствуй, лето!»

21 мая на территории автогородка у Школьного озера прошел семейный фестиваль «Здравствуй, лето!», посвященный годовщине образования зеленоградского Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» и Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Для гостей была подготовлена концертная программа, конкурсы и мастер-классы, активные игры, лотерея, а для ценителей интеллектуального отдыха был организован квест.

Организатором праздника является Культурный центр «Доброволец» при поддержке ЦПМС «МногоМама», компании «Автосфера» и агентства праздников Zelholiday.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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