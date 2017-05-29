2 июня в вольерном комплексе «Дом лани» (Никольский проезд) пройдет экологическая экскурсия-квест «Знакомство с миром животных», организованная Культурным центром «Доброволец» и «Мосприродой».

Участники экскурсии узнают интересные факты из жизни обитателей вольерного комплекса – лани европейской, домашних птиц и кроликов, увидят забавные деревянные скульптуры, узнают о современных экологичных технологиях и альтернативных источниках энергии, работающих от солнечных батарей, а также познакомятся с лекарственными и ароматическими растениями аптекарского огорода.

Начало мероприятия в 16:00.

zelenogradnews.ru

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