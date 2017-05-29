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Команда Зеленограда приняла участие в чемпионате Москвы по пожарно-прикладному спорту

В Федеральном учебно-методическом центре имени Героя Советского Союза С. И. Постевого прошло первенство Москвы и чемпионат Москвы по пожарно-прикладному спорту, который собрал 13 команд из всех округов столицы, а также команды ГКУ «ПСЦ».

В этом году состязания приурочены к 80-летию пожарно-прикладного спорта (в сентябре 1937 года в Москве состоялись первые соревнования на первенство ГУПО НКВД).

Мужчины и женщины состязались в преодолении стометровой полосы препятствий и подъеме по штурмовой лестнице на четвертый и второй этаж учебной башни соответственно.

Команда Зеленограда заняла третье место в соревнованиях по преодолению стометровой полосы препятствий.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru


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