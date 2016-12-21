Ярмарка новогодних подарков

В преддверии праздника, 24 декабря в Музее Зеленограда пройдет ярмарка самых интересных, необычных и красивых подарков, выполненных вручную: тёплые вязаные изделия, эксклюзивные украшения, милые вещицы, елочные игрушки, картины и предметы декоративно-прикладного искусства.

Посетители смогут не только выбрать оригинальный подарок для дорогого человека, но и принять участие в мастер-классах, на которых самостоятельно изготовят оригинальный подарок для своих близких.

Ярмарка откроется в 12:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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