Главная  »  Досуг, Товары и услуги  »  Ярмарка новогодних подарков

Ярмарка новогодних подарков

В преддверии праздника, 24 декабря в Музее Зеленограда пройдет ярмарка самых интересных, необычных и красивых подарков, выполненных вручную: тёплые вязаные изделия, эксклюзивные украшения, милые вещицы, елочные игрушки, картины и предметы декоративно-прикладного искусства.

Посетители смогут не только выбрать оригинальный подарок для дорогого человека, но и принять участие в мастер-классах, на которых самостоятельно изготовят оригинальный подарок для своих близких.

Ярмарка откроется в 12:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: , ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2016 Зеленоградские новости. Все права защищены.
Мобильная версия сайта активируется автоматически.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.