В Зеленограде прошел турнир по армспорту «Золотая белка»

17 декабря в Центре реабилитации для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта состоялся традиционный VI Открытый Зеленоградский турнир «Золотая белка».

Программа турнира включала соревнования по армрестлингу, бодибилдингу, гиревому спорту и дартсу среди спортсменов с ограниченными возможностями и ветеранов (старше 50 лет), а также всех желающих.

В турнире приняли участие спортсмены Зеленограда, Москвы (ПНИ №30, «Единение»), Солнечногорска, Протвино (спортклуб «Надежда»), Серпухова, Электростали, Можайска.

На церемонии открытия выступили воспитанники хореографического коллектива «Гармония» под руководством Тезиной Натальи Ивановны. Открыл турнир главный судья соревнований Судья всероссийской категории по армрестлингу, чемпион мира 2016 года Зайцев Виктор Викторович, который представил судейскую бригаду и поздравил участников с возобновлением соревнований турнира «Золотая белка».

По итогам соревнований по дартсу самой меткой из женщин оказалась спортсменка из Москвы (ПНИ №30) Мария Платонова с результатом 260 очков. Серебряным призёром стала спортсменка из той же команды Ольга Захаркина с результатом 235 очков. Бронзу завоевала Мария Лобанова с результатом 201 очко. Среди мужчин лучшими стали спортсмен из Балашихи (СК «Орион») Ришат Гилязов с результатом 348 очков, Михаил Шешин из Серпухова и Вячеслав Овсеенко из спортклуба «Надежда».

В соревнованиях по бодибилдингу самой красивой по телосложению признали Дарью Гришенину из команды «Надежда», а среди мужчин победил Вячеслав Овсеенко из той же команды.

На соревнования по армрестлингу в результате упорнейшей борьбы среди женщин чемпионкой стала Татьяна Килякова из команды «Надежда», а самым сильным из спортсменов-мужчин стал чемпион мира и Европы заслуженный мастер спорта Роман Кругликов.

В соревнованиях по весовым категориям призовые места распределились следующим образом:

Женщины до 60 кг. Борьба левой рукой Ирина Андреева (СК «Надежда», Протвино) Оксана Павлова (СК «Надежда», Протвино) Марьяна Штофина (СК «Надежда», Протвино)

Женщины до 60 кг. Борьба правой рукой Ирина Андреева (СК «Надежда», Протвино) Оксана Павлова (СК «Надежда», Протвино) Марьяна Штофина (СК «Надежда», Протвино)

Женщины до 70 кг. Борьба левой рукой Лариса Боровинская («Единение, Москва) Екатерина Сорокина (ПНИ №30, Москва) Марина Леснинова (Москва)

Женщины до 70 кг. Борьба правой рукой Лариса Боровинская («Единение, Москва) Екатерина Сорокина (ПНИ №30, Москва) Марина Леснинова (Москва)

Мужчины 60 кг. Борьба левой рукой Валентин Дедков (Москва) Андрей Мосолов (СК «Надежда», Протвино) Алексей Новиков (СК «Надежда», Протвино)

Мужчины до 60 кг. Борьба правой рукой Евгений Игнатов (Можайск) Валентин Дедков (Москва) Алексей Новиков (СК «Надежда», Протвино)

Мужчины до 75 кг. Борьба левой рукой Юрий Борисов (СК «Надежда», Протвино) Андрей Рыжко (СК «Надежда», Протвино) Димитрий Азимов (СК «Надежда», Протвино)

Мужчины до 75 кг. Борьба правой рукой Андрей Рыжко (СК «Надежда», Протвино) Юрий Борисов (СК «Надежда», Протвино) Даниил Алимжанов (Пос. Поварово, Московская область)

Мужчины 90 кг. Левая рука Вячеслав Овсеенко (СК «Надежда», Протвино) Андрей Пучков (СК «Орион», Балашиха) Ришат Гилязов (СК «Орион», Балашиха)

Мужчины 90 кг. Правая рука Вячеслав Овсеенко (СК «Надежда», Протвино) Ришат Гилязов (СК «Орион», Балашиха) Андрей Пучков (СК «Орион», Балашиха)

Мужчины +90 кг. Левая рука Роман Кругликов (СК «Надежда», Протвино) Пётр Мареин (СК «Надежда», Протвино) Олег Рахимов Ринатович (СК «Надежда», Протвино)

Мужчины +90 кг. Правая рука Роман Кругликов (СК «Надежда, Протвино) Пётр Мареин (СК «Надежда», Протвино) Иван Иванов (Электросталь)



Турнир организован УСЗН ЗелАО, Региональной общественной организацией инвалидов «Единение-М» при поддержке ЦФКиС ЗелАО, непосредственном участии коллектива отделения адаптивной физической культуры и спорта РЦИМФКиС УСЗН ЗелАО и финансовой поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз».

Фотографии УСЗН ЗелАО

zelenogradnews.ru

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