Вечер гитарной музыки «Музыкальное ассорти»

15 января в Культурном центре «Зеленоград» состоится концерт лауреатов зеленоградского фестиваля классической гитары разных лет Андрея Шунина. В программе: классика, джаз, фламенко, эстрадные обработки, авторская музыка и современные пьесы гитарных мастеров. В концерте примут участие дуэты и солисты в возрасте от 10 до 25 лет.

Напомним, фестиваль классической гитары проходит в Зеленограде ежегодно, начиная с 2001 года. Целью является сохранение, поддержка и развитие традиций отечественного исполнительства на классической гитаре. Идея проведения фестиваля принадлежит композитору, музыканту, педагогу высшей категории Андрею Шунину, который впоследствии стал художественным руководителем фестиваля и возглавил жюри конкурса. Многие знают его как создателя зеленоградской группы «НТО Рецепт». Сегодня Андрей Шунин руководит студией «Классическая гитара» КЦ «Зеленоград».

Андрей Шунин: «Приглашаем зеленоградцев соприкоснуться с волшебством звучания классической гитары, погрузиться в особый звуковой мир, в котором нет граней между прошлым и настоящим, между утонченно-интеллектуальной и легкой музыкой, насладиться игрой тембровых красок и импровизационной свободой».

Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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