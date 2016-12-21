Общегородское профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

С целью предупреждения несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах города, а также проведение разъяснительной работы среди участников дорожного движения по вопросам соблюдения правил дорожного движения с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Зеленограде пройдет профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», приуроченное к зимним школьным каникулам.

За одиннадцать месяцев текущего года на улицах Зеленограда в девятнадцати дорожно-транспортных происшествиях ранения получили девятнадцать детей и один ребенок погиб.

Анализ этих дорожно-транспортных происшествий показал, что шестнадцать из девятнадцати дорожно-транспортных происшествий с детьми произошли по вине водителей транспортных средств и три по собственной неосторожности детей.

В период проведения рейда сотрудниками ГИБДД Зеленограда запланирован ряд дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма таких как: «Ваш пассажир-ребенок», «Маленький пешеход», «Пешеходный переход», «Перекресток» и другие.

В ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными, не игнорировать дорожные знаки, сигналы светофоров, разметку, следить за соблюдением скоростного режима. Заметив ребёнка на проезжей части впереди своего автомобиля, обочине или тротуаре, принимать все меры предосторожности. Не маневрировать, а заранее снижать скорость вплоть до остановки автомобиля, а также быть особенно внимательными, проезжая мимо остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков, скверов и детских площадок.

Кроме того, сотрудники ГИБДД напоминают, что маленькие пассажиры в салоне автомобиля подвергаются огромному риску, если их перевозка осуществляется без специального детского удерживающего устройства и призывают не забывать пристегиваться самим и пристегивать ребенка в каждой поездке на автомобиле.

zelenogradnews.ru

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