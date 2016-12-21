Позаботьтесь о своем здоровье заранее!

До прихода самого любимого праздника в году остаётся немного времени. Хотелось бы, чтобы в преддверии нового года каждый из нас, а также наши самые дорогие, близкие и любимые люди были здоровы. Чего мы пожелаем друг другу в первую очередь?

Эксперты РОСНО-МС рекомендуют не откладывать заботу о своём здоровье и здоровье своих близких на следующий год и уже сейчас обратиться в поликлинику по месту прикрепления и пройти бесплатную диспансеризацию – комплексное обследование организма, направленное на выявление на раннем этапе наличия хронических неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, онкологических, сахарного диабета.

Программа бесплатной диспансеризации включает:

консультации и осмотры врачами – специалистами;

лабораторную и инструментальную диагностику;

определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий по результатам проведённых обследований;

рекомендации специалистов по профилактике заболеваний, здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

разъяснение правил действий при угрожающих жизни заболеваний.

Своей историей, почему так важно вовремя пройти диспансеризацию, делится наша застрахованная, Ирина Д., 35 лет:

«На работе я получила смс-сообщение от страховой компании, в которой я оформляла полис обязательного медицинского страхования с приглашением пройти бесплатную диспансеризацию. Последнее время меня беспокоил дискомфорт в области живота, но эти симптомы я игнорировала, времени на заботу о своем здоровье постоянно не хватает. И все-таки я решила воспользоваться возможностью и пройти бесплатную комплексную диагностику. С паспортом и полисом я обратилась в районную поликлинику по месту прикрепления. Результаты ультразвукового исследования органов малого таза показали наличие кисты левого яичника. Без операции уже нельзя было обойтись. Кисту мне удалили. Затем, лечащий врач провёл со мной важную беседу, послужившую мне большим уроком. По его словам, на этот раз моё позднее обращение в поликлинику обошлось без последствий, но вовремя не выявленное заболевание могло бы стать причиной серьезных осложнений, таких, как бесплодие или переход доброкачественного образования в злокачественную форму. Последствия запущенной болезни были бы печальны – это ухудшение качества жизни, невозможность иметь детей, инвалидность. Теперь я понимаю, как важно вовремя начать заботиться о своем здоровье и регулярно проходить диспансеризацию!»

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления. Для получения дополнительных разъяснений необходимо обратиться к участковому врачу, в регистратуру или отделение (кабинет) профилактики вашей поликлиники.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ОАО «РОСНО-МС»

zelenogradnews.ru

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