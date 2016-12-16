Пять елочных базаров откроются в Зеленограде

Живые новогодние ели и сосны зеленоградцы смогут приобрести на елочных базарах, которые откроются 20 декабря. Всего в этом году в Зеленограде будет работать пять елочных базаров – у корпусов 317А, 617А, 1215 ,1504 и 1640.

Стоимость елей будет зависеть от высоты дерева и поставщика. Как сообщили в администрации округа, новогодняя ель высотой 1.5 метра обойдется в среднем в 1300 рублей, а высотой 2 метра – в 2000 рублей.

zelenogradnews.ru

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