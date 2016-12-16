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Внимание, розыск! Несовершеннолетний Босырев Владислав Александрович

Разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Босырев Владислав Александрович 2004 года рождения, уроженец г. Орска Оренбургской области, который 14 декабря 2016 года в 7:30 ушел из дома (корпус 338Б) и не вернулся.

На вид мальчику 12 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, брови широкие, глаза серые, волосы темно-русые, короткие.

Был одет в темно-синюю шапку Nike, темно-синюю куртку с капюшоном, темно-серые брюки, серый свитер, черные кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак с учебниками.

Особые приметы: на щеках, за ухом и на виске родинки.

Полиция просит всех кто, обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (499) 731-08-32, 8 (499) 710-06-31 или 102.

zelenogradnews.ru

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