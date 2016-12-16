Внимание, розыск! Несовершеннолетний Босырев Владислав Александрович
- Пятница, Декабрь 16, 2016, 16:59
- Происшествия
- Добавить комментарий
Разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Босырев Владислав Александрович 2004 года рождения, уроженец г. Орска Оренбургской области, который 14 декабря 2016 года в 7:30 ушел из дома (корпус 338Б) и не вернулся.
На вид мальчику 12 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, брови широкие, глаза серые, волосы темно-русые, короткие.
Был одет в темно-синюю шапку Nike, темно-синюю куртку с капюшоном, темно-серые брюки, серый свитер, черные кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак с учебниками.
Особые приметы: на щеках, за ухом и на виске родинки.
Полиция просит всех кто, обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (499) 731-08-32, 8 (499) 710-06-31 или 102.
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.