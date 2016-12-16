Занятия по обучению родителей основам ПДД в детском саду №1692
- Пятница, Декабрь 16, 2016, 16:50
- Разное
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14 декабря педагоги дошкольного отделения школы №1692 вместе с сотрудниками ГИБДД Зеленограда провели занятия с родителями младших групп по обучению детей основам правил дорожного движения, а также показали обучающие видеоролики, снятые родителями старших групп, где главными героями стали их дети.
Затем, в созданном в музыкальном зале детского сада «городе» с автобусными остановками, перекрестками, пешеходными переходами и жилыми зонами, родители вместе со своими малышами должны были пройти по улицам без ошибок, вспомнив все правила, о которых им напомнили на занятии.
В заключение мероприятия всем маленьким участникам занятия были вручены тематические подарки.
Фотографии УВД Зеленограда
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