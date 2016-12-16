В рейтинг 300 лучших университетов стран БРИКС 2017 попали 24 российских вуза

На сайте авторитетного британского издания Times Higher Education (THE) опубликован BRICS & Emerging Economies Rankings 2017 . В нем представлены 300 вузов из более чем 40 стран с развивающейся экономикой и стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

В рейтинг попали 24 российских вуза. Как и в прошлом году, лучшим среди российских вузов стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (3-е место), а первые два места заняли китайские вузы. МИЭТ находится на 201-250 месте в рейтинге.

Рейтинг строится на основе 13 показателей мирового рейтинга, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация, инновации.

Российские вузы, вошедшие в рейтинг:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (3-е место);

Московский физико-технический институт (12-е место);

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (19-е место);

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (27-е место);

Санкт-Петербургский государственный университет (30-е место);

Новосибирский государственный университет (38-е место);

Московская Высшая школа экономики (48-е место);

Томский политехнический университет (56-е место);

Томский государственный университет (60-е место);

Казанский федеральный университет (66-е место);

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (107-е место);

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (147-е место);

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (163-е место);

Саратовский национальный исследовательский государственный университет (196-е место);

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (201-250-е место);

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (201-250-е место);

Российский университет дружбы народов (РУДН) (201-250-е место);

Южный федеральный университет (201-250-е место);

Уральский федеральный университет (201-250-е место);

Новосибирский государственный технический университет (251-300-е место);

Самарский государственный аэрокосмический университет (251-300-е место);

Первый Московский государственный университет имени И. М. Сеченова (251-300-е место);

Сибирский федеральный университет (251-300-е место);

Воронежский государственный университет (251-300-е место).

zelenogradnews.ru

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