Зеленоград присоединился к эстафете безопасности «Дорога – символ жизни»

На первом Всероссийском детском форуме безопасности «Дорога – символ жизни», проводимого общероссийской газетой «Добрая дорога детства», была принята Детская декларация, где ребята нашей страны обратились к тысячам взрослых с одной просьбой: подумать и сказать, что каждый может сделать для того, чтобы дорога стала символом жизни.

В Зеленограде детскую инициативу поддержали педагоги школы №1194, приступив к реализации Декларации и вступив в новый этап эстафеты безопасности «Детскую Декларацию в жизнь».

14 декабря под девизом: «Учимся сами, чтобы наши дети были здоровы, а дороги для них были безопасными» прошел семинар – практикум для педагогов школы, организованный методистом учебного учреждения Тамарой Зуевой при активной практической поддержке сотрудников ГИБДД Зеленограда.

Мероприятие было проведено на улице в движении: педагоги прошли по безопасному маршруту между зданиями образовательного комплекса и изучили все его тонкости и опасные места, затронув вопросы правильной проработки и организации безопасного маршрута в школу и обратно и обеспечения безопасности ребенка на дороге.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru