Школьникам рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков

16 мая в школе №718 для учащихся старших классов прошло межведомственное профилактическое мероприятие, направленное на разъяснение законодательства и правовое просвещение обучающейся молодёжи по теме: «Ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции».

Перед старшеклассниками выступили заместитель прокурора Зеленоградского округа Антон Купленский, начальник филиала №26 УИИ УФСИН России по городу Москве Алексей Мозжухин, начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково по г. Москве Максим Глазунов, медицинский психолог филиала №10 МНПЦ наркологии Елена Фоминова.

Школьников ознакомили со статьями уголовного и административного Кодексов РФ и ответственностью, которая наступает в связи с совершением преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ребятам разъяснялись формы профилактических учётов в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Врач психолог-нарколог рассказал старшеклассникам, какое пагубное воздействие оказывают психотропные вещества на организм человека, что делать, и куда обращаться за помощью, если близкий человек попал в наркотическую зависимость.

В завершение мероприятия правоохранители отметили, что каждый необдуманный шаг в жизни молодых людей может отразиться на всей их дальнейшей жизни и призвали учащихся сохранять здоровую гражданскую позицию.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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