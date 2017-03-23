Задержаны подозреваемые в ограблении зеленоградца

Полиция задержала двоих подозреваемых в ограблении 22-летнего мужчины в подъезде дома. Ими оказали 23-летние приезжие граждане.

Как сообщил потерпевший, в подъезде жилого дома в 4-м микрорайоне на него напали двое неизвестных, повалили на пол и несколько раз ударили, после чего похитили денежные средства и скрылись.

Как выяснилось, по пути домой заявитель встретил двух незнакомцев, которые обратились к нему с просьбой закурить и получили отказ. Молодые люди проследили за ним и напали в подъезде.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

zelenogradnews.ru

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