Посетительницу кафе ограбили в женском туалете

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в одном из кафе, расположенном в 1-м Западном проезде, на нее напал неизвестный мужчина, ударил ее несколько раз, отобрал мобильный телефон и наручные часы и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан у торгового центра на Крюковской площади. Им оказался 39-летний житель Подмосковья, который освободился из мест лишения свободы меньше месяца назад. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проследовал за женщиной в дамскую комнату, где нанес ей побои и похитил личные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

zelenogradnews.ru

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