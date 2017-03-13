Весеннее вдохновение
- Понедельник, Март 13, 2017, 12:35
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7 марта в Культурном центре «Доброволец» состоялась концертно-развлекательная программа «Весеннее вдохновение», организованная Культурным центром совместно с объединением творческой молодежи «T-label».
Перед зрителями выступили воспитанники вокальной студии КЦ «Доброволец». Евгений Кочергин сыграл для гостей на гавайском музыкальном инструменте уккулеле. Кроме того, на сцене выступили Ксения Рудая и Алексей Денискин, Олег Шолохов, Маргарита Фомюк, Екатерина Глебова.
В завершение вечера все дамы получили в подарок прекрасные розы и поздравления.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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