Вор потратил на еду 75 тысяч рублей с чужой банковской карты

В полицию обратился 26-летний житель Тверской области, который сообщил, что при покупке проездного билета на электричку он забыл в терминале оплаты свою банковскую карту, а впоследствии неизвестным с этой карты было потрачено более 75 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в похищении банковской карты был установлен и задержан на Привокзальной площади. Им оказался 31-летний уроженец Северо-Кавказского Федерального округа, временно проживающий в Зеленограде.

Как выяснилось, мужчина обнаружил в терминале забытую банковскую карту, но не вернул ее в банк, а, используя ее, неоднократно совершил покупки в торговой точке общепита.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

zelenogradnews.ru

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