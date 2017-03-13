Благоустройство площади Юности

На портале «Активный гражданин» открыто голосование за проект масштабной реконструкции площади Юности, которую планируется провести в этом году.

Как сказано в проекте, существующая планировка площади не отвечает современным требованиям. Львиную долю занимают цветники, которые буквально «съедают» полезное пространство, а фонтан с чашей устарели.

Ключевой идеей представленной концепции является реорганизация пространства и выделение функциональных зон для активного и тихого отдыха, а также зоны для проведения ярмарок и парковки.

Фонтан предлагается сохранить, но обустроить по «сухому» типу: струи будут бить из отверстий, находящихся на одном уровне с поверхностью площади, которую планируют замостить крупной бетонной тротуарной плиткой. Зимой на месте фонтана можно будет организовывать каток с временными павильонами для раздевалок, проката коньков и продажи горячих напитков.

Кроме того, проект предусматривает обустройство детских и спортивных площадок с современным оборудованием, увеличение количества скамеек и урн для мусора, установку вело парковки и новых фонарей, а также посадку деревьев, кустарников и цветов.

Изображения с портала «Активный гражданин»

zelenogradnews.ru

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