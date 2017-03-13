15 марта руководитель студии керамики «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Hand-made» Елена Емельянова проведет в клубе «Силуэт» мастер-класс по керамике «Первоцветы», на котором можно будет изготовить своими руками небольшие панно из глины с изображением весенних цветов.

Участники освоят технику ручной лепки и тонкости декорирования готовых изделий: научатся подбирать цвета, работать с контурами и красками по керамике, правильно закреплять краски, чтобы они не стирались со временем.

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

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