Главная  »  Разное  »  20 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям

20 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям

20 ноября проводится Всероссийский День правовой помощи детям, в рамках которого будет оказываться бесплатная юридическая помощь:

  • детям-сиротам;
  • детям, оставшимся без попечения родителей и их законным представителям;
  • лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
  • усыновителям;
  • детям-инвалидам и их родителям;
  • лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.

В этот день запланировано проведение сотрудниками Главного управления МВД России по г. Москве бесплатных юридических консультаций.

Консультации на правовые темы, в том числе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, проведут и специалисты УВД Зеленограда в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» (корпус 1426).

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.