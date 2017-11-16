20 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям
- Четверг, Ноябрь 16, 2017, 21:45
- Разное
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20 ноября проводится Всероссийский День правовой помощи детям, в рамках которого будет оказываться бесплатная юридическая помощь:
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей и их законным представителям;
- лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- усыновителям;
- детям-инвалидам и их родителям;
- лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.
В этот день запланировано проведение сотрудниками Главного управления МВД России по г. Москве бесплатных юридических консультаций.
Консультации на правовые темы, в том числе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, проведут и специалисты УВД Зеленограда в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» (корпус 1426).
Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО
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