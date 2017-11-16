В районе Савелки прошел отборочный тур фестиваля, посвященного 75-летию Сталинградской битвы и Курской дуги
- Четверг, Ноябрь 16, 2017, 22:20
- Досуг, Разное
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13 ноября в школе №854 прошел отборочный тур фестиваля художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных организаций и молодёжных объединений под девизом «Этот день мы приближали, как могли…», который проводится по инициативе МГСВ и посвящён 75-летию Сталинградской и Курской битв.
Мероприятие проводится с целью формирования патриотического убеждения у подрастающего поколения, привлечения к занятию художественным творчеством широких слоев населения и выявления новых талантливых исполнителей.
Все участники фестиваля – ветеранские, молодежные, детские творческие коллективы и исполнители были отмечены благодарностями. Вокальная студия Культурного центра «Доброволец» «До-ре-ми» под руководством педагога Светланы Полетаевой получила почетное 3 место.
Призеры районного отборочного туда получили право участвовать в следующем отборочном туре на городском уровне, проведение которого запланировано на февраль 2018 года.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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