26 августа в Зеленограде пройдет эстафета «Юность»

В субботу, 26 августа, на территории лыже-роллерной трассы за стоматологической поликлиникой на Каштановой аллее пройдет эстафета «Юность», организованная командой #zelrun.

Эстафета состоит из трех этапов по 2850 метров каждый. В рамках эстафеты пройдут соревнования между мужскими, женскими и смешанными командами.

Все участники соревнования получат сувениры от команды #zelrun и подарки от партнеров забега, а победители будут награждаться медалями и ценными призами.

В стартовом городке будет расположена камера хранения, а также раздевалки и туалет.

Зарегистрироваться для участие в забеге можно на сайте мероприятия до 24 августа. Стоимость участия – 3000 рублей с команды, независимо от количества участников в команде.

К участию в эстафете допускаются любители бега от 14 лет и старше. В команде должно быть не менее двух человек, а каждый участник должен бежать не больше одного этапа подряд и только за одну эстафетную команду. Во время бега запрещено использовать наушники, бежать с коляской, скандинавскими палками и с домашними животными.

Выдача стартовых комплектов будет производиться в день забега с 10:00 до 11:30. В 12:00 состоится старт смешанных команд, а в 13:00 – мужских и женских команд. Церемония награждения запланирована на 14:20.

zelenogradnews.ru

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