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Зеленоградских полицейских наградили за раскрытие преступления

Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, проявленное при раскрытии преступления и задержании преступника были поощрены денежной премией полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы старший сержант полиции Алексей Веселков, полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы старший сержант полиции Антон Козеев, полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы старший сержант полиции Виталий Кузьмин, а также двое оперуполномоченных Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в попытке изнасилования 21-летней девушки в 4-м микрорайоне.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный вблизи жилых домов повалил ее на землю. На крики девушки о помощи отреагировали прохожие, и нападавшему пришлось скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 131 УК РФ «Изнасилование». Подозреваемый задержан.

Фотографии предоставлены УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru


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