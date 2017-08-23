Акция «Книга в дорогу» прошла на Привокзальной площади

22 августа, в День Государственного флага России, сотрудники Культурного центра «Доброволец» провели на Привокзальной площади акцию «Книга в дорогу», где развернулась небольшая мини-библиотека с инсталляцией времен СССР. Старая форма, чемоданы и другие экспонаты смогли передать эпоху советского времени.

На акции был представлен арт-объект «ХолодоКнига» – необычный книжный шкаф. «ХолодоКнига» – это старый холодильник ЗИЛ, который получил вторую жизнь, а любители чтения – мини-библиотеку.

Любой желающий смог принести из дома книги или забрать в собственную домашнюю библиотеку любую из представленных на стеллажах.

Кроме того, прохожие смогли принять участие в акции SelfieBook – это новейший интернет-тренд, соединяющий самый модный вид сетевой активности и классического жанра благородного позирования. Каждый участник должен был сделать селфи на фоне мини-библиотеки и выложить фотографию в социальной сети с хэштегом #zelkultura_SelfieBook.

Акция уже стала традиционной и завоевала популярность среди жителей Зеленограда. В этот раз она была посвящена Дню Государственного флага России.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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