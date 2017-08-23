На улице Летчика Полагушила автомобиль сбил велосипедиста

21 августа около 19:20 автомобиль Hyundai Accent под управлением 50-летнего жителя Зеленограда, двигаясь по улице Летчика Полагушина в направлении Панфиловского проспекта, напротив корпуса 403А сбил 17-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал велосипедист. После осмотра нарядом скорой помощи он был направлен на амбулаторное лечение, но позже сам обратился за медицинской помощью в городскую поликлинику и был госпитализирован в столичную больницу.

zelenogradnews.ru

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