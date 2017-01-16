Акция «Ёлочный круговорот – 2017»
- Понедельник, Январь 16, 2017, 13:57
- Разное
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В рамках организованной зеленоградской дирекцией «Мосприроды» экологической акции «Ёлочный круговорот – 2017» горожане могут до 19 января 2017 года сдать природную новогоднюю ель в утиль.
Хвойные деревья с предварительно снятыми украшениями и скотчем принимаются в вольерном комплексе «Дом лани» на Никольском проезде ежедневно с 09:00 до 16:00.
Собранные деревья будут переработаны в щепу и в дальнейшем использованы как основа растительного грунта.
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