Акция «Ёлочный круговорот – 2017»

В рамках организованной зеленоградской дирекцией «Мосприроды» экологической акции «Ёлочный круговорот – 2017» горожане могут до 19 января 2017 года сдать природную новогоднюю ель в утиль.

Хвойные деревья с предварительно снятыми украшениями и скотчем принимаются в вольерном комплексе «Дом лани» на Никольском проезде ежедневно с 09:00 до 16:00.

Собранные деревья будут переработаны в щепу и в дальнейшем использованы как основа растительного грунта.

zelenogradnews.ru

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