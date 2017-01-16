Концерт хора «Возрождение»

21 января в Культурном центре «Зеленоград» состоится концертная программа «Мелодия души» из цикла «Классика и современность», на которой участники хора «Возрождение» представят свой взгляд на известнейшие произведения мировой классики, которые исполняли звезды оперной сцены: Анна Нетребко, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти.

Каждый номер – это путешествие сквозь эпохи и стили, калейдоскоп настроений и жанров, оригинальное прочтение знакомых произведений, в очередной раз подтверждающее, что классическая музыка никогда не потеряет своей актуальности.

Талантливые исполнители легко и изящно пойдут на эксперименты, не забывая при этом об уважении к вековым традициям исполнительского искусства русской вокальной школы и итальянского классического пения бельканто. А воздействие прекрасной музыки усилят свето- и видеоэффекты.

Кроме того, в программе примут участие солисты вокального коллектива «Амадеус» Вячеслав Пащенко и Маргарита Демидова, лауреат первой премии международных конкурсов вокалистов имени Б. Т. Штоколова, «Belle voce» и «Наследники Орфея».

Начало концерта в 19:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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