Детская телестудия «ТелеЗелеНовости» в социальном центре Крюково

Сотрудники Отделения социальной помощи семье и детям ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Крюково» (корпус 2014), используя имеющие технические и кадровые ресурсы, создали на базе центра детскую телестудию «ТелеЗелеНовости», изменив, таким образом, изменить традиционный подход к использованию информационных технологий, представив интернет-пространство для ребенка как инструмент для познания мира и осознания себя в нем, а не просто средство для игр.

Рассчитанная на 1 год программа, предполагает овладение навыками создания видеороликов, воспитание интересов к тележурналистике, выявление индивидуальных особенностей детей и развитие творческих способностей.

В телестудии дети учатся работать коллективно, решать вопросы с учетом интересов окружающих людей, учатся помогать друг другу, оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми, в результате чего повышается общий уровень культуры детей и подростков.

На сегодняшний день опубликовано 25 выпусков новостей, которые можно посмотреть на странице центра в сети «Facebook», а планах коллектива – создание видеофильмов и рекламных роликов по различным направлениям деятельности социальной защиты Зеленограда.

zelenogradnews.ru