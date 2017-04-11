Руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» Елена Емельянова проведет 19 апреля в клубе «Силуэт» мастер-класс «Тканая салфетка», на котором участники познакомятся с последовательностью и технологией изготовления салфеток на раме и сплетут небольшую салфетку из ленточек.

Материалы и инструменты для занятия будут предоставлены. Особых профессиональных навыков не требуется.

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

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