Мастер-класс «Тканая салфетка»
- Вторник, Апрель 11, 2017, 12:03
- Досуг
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Руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» Елена Емельянова проведет 19 апреля в клубе «Силуэт» мастер-класс «Тканая салфетка», на котором участники познакомятся с последовательностью и технологией изготовления салфеток на раме и сплетут небольшую салфетку из ленточек.
Материалы и инструменты для занятия будут предоставлены. Особых профессиональных навыков не требуется.
Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.
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