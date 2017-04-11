Задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Зеленограда задержали четверых подозреваемых в организации канала незаконной миграции – троих мужчин и женщину, уроженцев Средней Азии. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.

Злоумышленники предоставляли нелегальным мигрантам без фактического пересечения ими государственной границы Российской Федерации необходимые для проживания документы.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты паспорта граждан ближнего зарубежья с изготовленными миграционными картами и бланками регистраций по месту пребывания, заполненные и пустые бланки различных миграционных документов, ряд печатей и штампов, краска для штампов и компьютерная техника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Подозреваемые задержаны.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru