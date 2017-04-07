Зеленоградцев научат играть в русский бильярд
- Пятница, Апрель 7, 2017, 15:45
- Досуг
- Добавить комментарий
18 апреля на территории бильярдного клуба «Штос» (корпус 1650) пройдет бесплатный мастер-класс по русскому бильярду «Основы игры, тактики и техники в русском бильярде».
Гостям помогут отработать правильную стойку, объяснят технику удара и правила игры, продемонстрируют наиболее сложные удары на русском бильярде и объяснят, как их воспроизводить, а также ответят на любые вопросы и предоставят бесплатное игровое время.
Начало в 18:30. Для участия в мастер-классе необходимо пройти регистрацию в группе мероприятия в сети «ВКонтакте».
Мероприятия организовано при поддержке Культурного центра «Доброволец».
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.