Добровольная дактилоскопическая регистрация

Государственная дактилоскопическая регистрация включает в себя получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации, то есть информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека. Цель добровольного дактилоскопирования заключается в защите интересов человека, обеспечении его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.

Дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь в ситуациях, когда установить личность человека без документов сложно или невозможно: при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Кроме того, сейчас решается вопрос о том, чтобы при въезде в ряд стран туристы проходили процедуру дактилоскопирования в обязательном порядке. Чтобы жителям России не приходилось каждый раз сдавать отпечатки пальцев при каждой попытке выехать за рубеж, сотрудникам служб достаточно будет просто послать запрос о сведениях.

Сам процесс дактилоскопирования не представляет опасности для здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

После проведения дактилоскопирования гражданам по их просьбе выдается справка о прохождении добровольной дактилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая регистрация в России проводится только по желанию гражданина. Вопрос о необходимости прохождения процедуры добровольного дактилоскопирования граждане должны решить для себя сами.

Государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ проводится при личном обращении гражданина в органы внутренних дел по месту жительства гражданина:

отдел МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы по адресу: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 9;

отдел МВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 838;

отдел МВД России по району Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 1565.

Документы, необходимые для прохождения добровольной дактилоскопической регистрации:

заявление;

для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан – заявление подает опекун или попечитель, для несовершеннолетних – родители;

паспорт;

свидетельство о рождении лиц, не достигших 14-летнего возраста;

для дактилоскопической регистрации недееспособных граждан потребуется документ, подтверждающий их недееспособность;

опекуны или попечители также предъявляют свои паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве.

zelenogradnews.ru