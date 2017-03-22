Добровольная дактилоскопическая регистрация
- Среда, Март 22, 2017, 21:31
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Государственная дактилоскопическая регистрация включает в себя получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации, то есть информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека. Цель добровольного дактилоскопирования заключается в защите интересов человека, обеспечении его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.
Дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь в ситуациях, когда установить личность человека без документов сложно или невозможно: при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Кроме того, сейчас решается вопрос о том, чтобы при въезде в ряд стран туристы проходили процедуру дактилоскопирования в обязательном порядке. Чтобы жителям России не приходилось каждый раз сдавать отпечатки пальцев при каждой попытке выехать за рубеж, сотрудникам служб достаточно будет просто послать запрос о сведениях.
Сам процесс дактилоскопирования не представляет опасности для здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
После проведения дактилоскопирования гражданам по их просьбе выдается справка о прохождении добровольной дактилоскопической регистрации.
Дактилоскопическая регистрация в России проводится только по желанию гражданина. Вопрос о необходимости прохождения процедуры добровольного дактилоскопирования граждане должны решить для себя сами.
Государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ проводится при личном обращении гражданина в органы внутренних дел по месту жительства гражданина:
- отдел МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы по адресу: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 9;
- отдел МВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 838;
- отдел МВД России по району Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 1565.
Документы, необходимые для прохождения добровольной дактилоскопической регистрации:
- заявление;
- для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан – заявление подает опекун или попечитель, для несовершеннолетних – родители;
- паспорт;
- свидетельство о рождении лиц, не достигших 14-летнего возраста;
- для дактилоскопической регистрации недееспособных граждан потребуется документ, подтверждающий их недееспособность;
- опекуны или попечители также предъявляют свои паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве.
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