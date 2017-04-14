Экологический квест «Культ-субботник»
- Пятница, Апрель 14, 2017, 13:19
- Досуг, Разное
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15 апреля в клубе «Радуга» (корпус 1013А) состоится семейный экологический квест, юных участников которого ждут несколько станций, где им предстоит отгадывать загадки и принимать участие в творческих мастер-классах.
Результатом прохождения всех испытаний станут поделки, созданные своими руками из вторичного сырья.
Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.
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