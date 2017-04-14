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Экологический квест «Культ-субботник»

15 апреля в клубе «Радуга» (корпус 1013А) состоится семейный экологический квест, юных участников которого ждут несколько станций, где им предстоит отгадывать загадки и принимать участие в творческих мастер-классах.

Результатом прохождения всех испытаний станут поделки, созданные своими руками из вторичного сырья.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru


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