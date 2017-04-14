В Зеленограде выберут лучшего социального работника

В рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», организованного правительством Москвы и Московской федерацией профсоюзов, 26 апреля с 15:30 до 17:00 в школе №1994 (корпус 1530) состоится окружной этап конкурса профессионального мастерства «Социальный работник – 2017», который в этом году проходит под девизом «Каждый день и каждую минуту о судьбах вечная забота».

В конкурсе принимают участие 4 социальных работника из территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский» и его филиалов. Состязание проходит в два этапа: 19 апреля – «Теория и практика социальной работы», а 26 апреля – творческое домашнее задание в форме театрализованного представления, которое включает в себя изложение своего видения организации социального обслуживания в современных условиях и в перспективе.

В жюри войдут представители управ районов, образовательных школ и «Ведогонь-театра», а в качестве председателя жюри выступит начальник УСЗН ЗелАО г. Москвы Ирина Супринович.

Победитель окружного этапа примет участие в финальном этапе конкурса «Социальный работник 2017».

Участие в конкурсе свободное.

zelenogradnews.ru