Крещенские купания – 2017

В ночь с 18 на 19 января в Зеленограде прошли крещенские купания, приуроченные к православному празднику Крещения Господня.

Купели традиционно были организованы на Школьном и Черном озерах. Рядом с купелями постоянно дежурили спасатели, бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, а также областные и муниципальные аварийно-спасательные формирования и представители общественных и молодежных волонтерских организаций. Для переодевания были оборудованы теплые палатки, а всем желающим предоставляли горячий чай.

По данным МЧС на 10:00 19 января в купелях искупались более 3000 человек. Происшествий в местах крещенских купаний не зафиксировано.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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