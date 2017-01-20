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Мастер-класс «Зимние чудеса»

17 января, в День творчества и вдохновения, в студии декоративно-прикладного искусства «Авторские чудеса» Культурного центра «Доброволец» Людмила Гуркина провела мастер-класс «Зимние чудеса».

Ребята своими руками создали индивидуальные, интересные и красивые аппликации, проявив терпение, упорство, фантазию и вкус.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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