Мастер-класс «Зимние чудеса»
- Пятница, Январь 20, 2017, 15:18
- Досуг
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17 января, в День творчества и вдохновения, в студии декоративно-прикладного искусства «Авторские чудеса» Культурного центра «Доброволец» Людмила Гуркина провела мастер-класс «Зимние чудеса».
Ребята своими руками создали индивидуальные, интересные и красивые аппликации, проявив терпение, упорство, фантазию и вкус.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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